Bari, vento sradica albero in via Re David e finisce su passante: divelta anche recinzione

BARI - A causa del forte vento che in queste ore si sta abbattendo su Bari, un albero in via Re David è stato sradicato finendo in testa a un passante. Al momento non sembrerebbero esserci grossi danni a cose e persone. Ma la tempesta non accenna a diminuire. Un caso analogo si è verificato in via Oreste, dove però non c'è stato nessun ferito: la recinzione di un cantiere ha ceduto alla forza del vento ed è caduta.