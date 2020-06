Poliambulatorio Bari: per la fase 3 triage e percorsi separati per evitare disordini

Triage con doppio termometro digitale per facilitare gli ingressi, due diversi percorsi per prelievi ed esami e visite specialistiche. Poi, uno sportello dedicato solo alle informazioni e sale di attesa interne a disposizione degli utenti. Così, da lunedì 15 giugno, il Poliambulatorio di via Fani, a Bari, sarà più facilmente accessibile e fruibile agli utenti, nel rispetto delle misure anti Covid. Dopo le proteste dei cittadini per le lunghe file e attese all’esterno della struttura, l’Asl è intervenuta con una riorganizzazione di spazi e servizi.

Il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce, ha predisposto con la direzione sanitaria una nuova organizzazione interna per evitare assembramenti e code sui marciapiedi, causa nelle ultime settimane di proteste e disagi per i cittadini. «La nuova organizzazione facilita gli ingressi ed evita soste e assembramenti esterni. Il nostro intento è di rispondere alle esigenze di tutti - spiega - anche per quanti hanno difficoltà a ricorrere ai mezzi telefonici e telematici per mettersi in contatto con la struttura. Per questo abbiamo istituito uno sportello dedicato all’accoglienza e alle informazioni - prosegue - e percorsi differenziati e sicuri per i pazienti». Si utilizzeranno due termometri digitali per far scorrere meglio le file delle persone in attesa. Si impiegheranno due salette di attesa interne per permettere a tutti di entrare. In questo modo la procedura sarà più snella.