Molfetta, Guardia Costiera scopre grande quantità di rifiuti speciali abbandonati in area portuale

La Guardia Costiera di Molfetta (Ba) nel corso di un'attività di vigilanza nel porto ha rilevato un'ingente quantità di rifiuti abbandonati in un'area demaniale marittima, in concessione per il mantenimento di un cantiere navale in località Spiaggia Maddalena. I militari hanno trovato e circoscritto diversi accumuli di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo, che occupavano una superficie di circa 400 metri quadrati: rifiuti speciali, legname di scarto, plastica, ferro, vetro, sacchi con residui di lavorazione edicole, parti di imbarcazioni, avanzi di vernici e solventi, una vasca in sospetto cemento-amianto, residui di olii minerali esausti. L'area era già sottoposta a provvedimento cautelare di sequestro preventivo per inosservanza dell'obbligo di installare le predisposizioni per la raccolta delle acque di prima pioggia e di dilavamento. Il presunto autore dell'abbandono di rifiuti ha quindi anche violato i sigilli.