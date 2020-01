Bari, valigia sospetta in piazza Garibaldi: falso allarme

Mattinata di paura in piazza Garibaldi a Bari dove questa mattina è stata trovata una valigia abbandonata su un marciapiede. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo varie segnalazioni da parte dei passanti: l'area è stata transennata ed è intervenuto un camion dei carabinieri con gli artificieri, coadiuvati dalla polizia locale. Intorno alle 13.30 la valigia è stata messa in sicurezza, ma si è comunque trattato di un falso allarme: non era presente alcun ordigno.

(foto Luca Turi)