Noci, 2 pastori tedeschi in cerca del padrone: si sono persi durante Bacco nelle Gnostre

BARI - Due pastori tedeschi sono stati recuperati dall'associazione "Sos Adozioni4zampe Onlus" di Noci, domenica sera mentre vagavano per la città durante l'evento "Bacco nelle Gnostre". Si tratta di due cani di grossa taglia avvistati da molti testimoni al guinzaglio in compagnia dei loro padroni, una coppia di giovani, in una piazza mentre assistevano ad uno spettacolo di danzatori volanti. Secondo quanto riferito da Enza Ardone rappresentante legale dell'associazione la dinamica dello smarrimento è particolare: «Data la musica alta e il caos della folla, i 2 cani si saranno agitati e non si capisce bene come si sono riusciti a liberarsi dalla pettorina e a fuggire. A quanto pare i proprietari hanno tentato di rincorrerli ma nulla. Dopo circa un'ora - spiega - li abbiamo recuperati noi di sos adozioni4zampe, ma purtroppo a distanza di 3 giorni dei proprietari non c'è traccia. Nessuno si è fatto vivo per reclamare questi due cuccioloni». Da qui l'appello social nella speranza di poter ritrovare i padroni dei due cani. Entrambi gli animali sono privi di microchip ma dotati di due collari.

Per info basta contattare la pagina Facebook dell'associazione o chiamare il numero di telefono indicato qui sotto.