Degrado e sporcizia in un tugurio nel centro di Bari: identificati 10 nigeriani

Ieri mattina la polizia ha effettuato dei controlli all’interno di uno stabile in via Calefati a Bari, in seguito ad alcune segnalazioni relative alle condizioni igienico-sanitarie precarie dei locali, e alla presenza di stranieri irregolari. Dieci di loro sono stati identificati e un nigeriano di 22 anni, irregolare, è stato condotto nel Cpr di Bari.

(foto Luca Turi)