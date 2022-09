Psoriasi, per 125 milioni di persone nel mondo: è una patologia “visibile”

Non si sono ancora spente le luci sui risultati della tornata elettorale che già iniziano le segnalazioni e le raccomandazioni che il lavoro ed i risultati ottenuti nella precedente Legislatura non vadano dispersi. La forza della “disperazione” lo giustifica pienamente. Le malattie croniche in Italia interessano oltre 22 milioni di persone: 8,8 milioni di loro, colpite da una sola patologia e 12, 7 milioni da due o più. Non si dimentichi, tra queste, l’artrite psoriasica (si manifesta in circa il 5-30% delle persone affette da psoriasi e, nella popolazione generale, la sua prevalenza è sottostimata, soprattutto perché può essere diagnosticata anche in soggetti "senza psoriasi", ma con familiarità di primo grado con portatori della malattia.. Un ampio segmento della nostra popolazione che genera un costo sanitario – secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - di 66,7 miliardi di euro destinati a superare ampiamente i 70 miliardi entro il 2028. La psoriasi, per oltre 125 milioni di persone nel mondo, è una patologia “visibile” ( macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle), complessa da gestire ed è fortemente caratterizzata da un impatto a livello psicologico e fisico superiore ad altre malattie croniche. Si tratta – primi intervenuti nel post-elezioni - dei malati di psoriasi e di altre malattie croniche che hanno battuto, nel tempo, tutti gli altri. L’intergruppo Parlamentare delle Cronicità, costituitosi nell’aprile 2021 durante la XVIII legislatura per sensibilizzare l’azione di Parlamento e Governo sui temi più urgenti che riguardano questo sterminato ambito sanitario, chiede che tanta passione e il qualificato lavoro eseguito non vadano dispersi. Il testimone passi in altre mani ma la corsa non sia interrotta. “La psoriasi sia riconosciuta nel piano nazionale delle cronicità” auspica Valeria Corazza, presidente ’Alleanza italiana per le persone con Psoriasi’ L’obiettivo di fondo è quello di sviluppare un’azione organica e duratura, agendo su Governo e istituzioni, per indirizzare le scelte di politica sanitaria verso una sempre maggiore garanzia dei diritti delle persone con psoriasi, a partire da quello all’accesso equo e tempestivo alle cure più efficaci e innovative. “Un obiettivo che è stato declinato in una Call To Action, sottoscritta da numerosi parlamentari di varia estrazione politica. Il nuovo Parlamento si impegni perché siano adottati quei provvedimenti che possano colmare le gravi lacune assistenziali che caratterizzano questa patologia.