Ha dieci anni e inventa come sentire meglio

Federico Malagnino, per poter sentire, porta impianto cocleare bilaterale, ed inventa un sistema di cuffie con banda sonora che trasmette il suono e permette all’audio processore dell’impianto di catturarlo. Le cuffie sono costituite da due altoparlanti collegati dalla banda sonora vicino al microfono; con esse è possibile ascoltare il dispositivo audio e restare connessi con i suoni esterni.

Federico è uno vincitori della terza edizione del concorso internazionale “Ideas4ears children's invention contest” (www.ideas4ears.org), lanciato da MED-EL.

Il concorso si pone l’obiettivo di incoraggiare i bambini a sviluppare l’attitudine creativa e ad elaborare idee e soluzioni che possano migliorare la qualità della vita delle persone con ipoacusia.

“Sono felicissimo che la mia idea sia stata scelta. Mi piace giocare ai videogiochi con i miei amici usando le cuffie, per questo ho cercato di modificare il modello di cuffie da gaming creando una banda sonora che trasmette il suono e lo invia al microfono del mio sistema cocleare” ha dichiarato Federico. “Spesso – dice la dott.ssa Benedetta Bianchi, dell’Ospedale Meyer di Firenze, che ha in cura Federico dal 2014 - noi operatori pensiamo che ripristinare la funzione uditiva sia l'obiettivo da raggiungere e che sia sufficiente per il successo del nostro lavoro. Questa bella iniziativa ci pone di fronte un importante suggerimento: i pazienti, anche i più piccoli, sono testimoni attivi importanti del nostro lavoro con il loro vissuto e con la loro straordinaria “voglia di farcela” e noi dobbiamo solo ascoltarli.”

In Italia nascono ogni anno circa 2.000 bambini affetti da sordità infantile. Le sordità congenite o perinatali costituisco circa l'80% dei casi. Il restante 20% è costituito da sordità acquisita nei primi tre anni di vita. La diagnosi precoce e l’intervento di impianto cocleare sono fondamentali per lo sviluppo verbale e uditivo e determinanti nel miglioramento della vita a lungo termine.

Alla terza edizione del contest si sono iscritti 215 bambini da 28 paesi di tutto il mondo e hanno presentato 171 invenzioni. Tra queste sono state scelte le idee di 13 inventori (12 progetti in tutto).

L’ideatore del concorso, Geoffrey Ball, ha perso l'udito da bambino ed è stato egli stesso ad aver inventato il sistema VIBRANT SOUNDBRIDGE, un rivoluzionario impianto per l'orecchio medio.

“Io stesso sono cresciuto confrontandomi con la sordità e so bene quanto vivere con l’ipoacusia, soprattutto da bambini, stimoli il desiderio di sentirsi accettati, inclusi, non “diversi” dagli altri. Il concorso ideas4ears vuole dare voce ai bambini, alle loro idee e stimolare riflessioni e confronto su un tema tanto importante per l’inclusione e per una società a misura di tutti”, ha dichiarato Geoffrey Ball. "È fantastico il modo in cui il concorso unisce i bambini e le famiglie a livello globale, ciascuno con le proprie motivazioni, per rendere il mondo un posto migliore per le persone con problemi di udito. L'ingegnosità che i giovani inventori hanno dimostrato quest'anno è una grande fonte di ispirazione".