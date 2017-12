Il sindaco Antonio Decaro con gli assessori Paola Romano e Pietro Petruzzelli stamattina in giro per via Sparano in carrozzina con i rappresentanti di una associazione di disabili per esaminare le barriere architettoniche. «Invitiamo i commercianti a installare rampe per l’ingresso dei disabili - dice Alessandro Antonacci dell’associazione Le Zanzare - e gli automobilisti a non ingombrare gli accessi e le strisce pedonali. Anche i disabili hanno diritto a girare per la città e ad entrare nei negozi».

Decaro ha animatamente discusso con i commercianti e con alcuni baresi che si sono fermati ad ascoltare la protesta dei disabili.