Matera, ritrovato senza vita nella Gravina il corpo di Giovanni Montesano

MATERA - Non c'è stato nulla da fare. In mattinata, purtroppo, è stato rinvenuto senza vita il corpo dello studente 30enne Giovanni Montesano. Il cadevere è stato trovato nella zona della Gravina in prossimità del complesso rupestre della Madonna dell’Idris, nei Sassi di Matera.

Del giovane non si avevano più notizie da sabato pomeriggio quando si allontanò allontanato dalla propria abitazione a piedi con il proprio cellulare. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto verde scuro, jeans blu scuro e scarpe classiche di colore grigio topo. Alle operazioni di ricerca hanno collaborato il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco.