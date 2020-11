Lecce, risuona «Love me tender» in piazza Sant'Oronzo per dire no alla violenza contro le donne

LECCE - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Compagnia Io Ci Provo Centro Teatrale Aperto

- in collaborazione con il Comune di Lecce – presenta un’installazione sonora in città. L’ audio di alcuni frammenti tratti dalla performance “Le Spose di BB” sono stati diffusi dall’altoparlante di Palazzo Carafa, in Piazza Sant’Oronzo, alle 12.00 e tornerà ad essere diffuso questo pomeriggio alle 18.30.

Un’ incursione sonora per non dimenticare che la violenza è presente ovunque e per ricordarci di essere uniti aldilà del genere in questa difficile battaglia culturale.

Tre i monologhi interpretati dagli attori uomini della compagnia, per dire no alla violenza di genere e dire di sì alla parità di genere.

L’Associazione di Promozione Sociale e il Centro Teatrale Aperto Io Ci Provo promuovono la cultura in diversi contesti sociali, con giovani, detenuti, immigrati, rifugiati politici etc, attraverso l’organizzazione di laboratori, incontri e performance teatrali.

Nel video il momento conclusivo della performance sonora, sulle note di “Love me tender” di Elvis Presley