ROMA - L’incontro sull'Ilva al Mise fra il ministro Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia «è stato interlocutorio, il ministro ha voluto conoscere suggestioni e sensibilità di Confindustria a livello nazionale e locale». Così lo stesso Boccia, aggiungendo che si è trattato di un incontro «molto sano dal punto di vista del confronto, il ministro si è riservato di continuare ad ascoltare le parti e poi arrivare a una decisione, che ci sembra anche corretto».

Il presidente di Confindustria ha apprezzato molto che il ministro abbia voluto incontrare la delegazione di imprenditori perché «per noi la questione Taranto è la questione industriale che parte dal Mezzogiorno, l’occasione di un grande rilancio del sud. Lasciamo lavorare il ministro e confidiamo in una soluzione che sia nell’interesse del paese».

Boccia ha spiegato che nell’incontro si è parlato solo di Ilva e non di altre questioni legate al lavoro e ai contratti. Sull'Ilva, «penso che il ministro voglia studiare, approfondire e ascoltare e questo è un buon segnale per noi in rapporto alla politica», ha concluso.

L’incontro è il primo della giornata, sempre sul tema Ilva.

Successivamente, il ministro incontrerà le associazioni ambientaliste di Taranto, il Codacons e nel pomeriggio l'acquirente Arcelor Mittal. Al termine di tutti gli incontri, verso le 18:30 è previsto un punto stampa col ministro