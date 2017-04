Metropolitana a Potenza arrivano i finanziamenti

POTENZA - Il progetto «Servizio Ferroviario Metropolitano dell’hinterland potentino» sarà «completato grazie alle risorse del Po-Fesr Basilicata 2014-2020“: la giunta regionale della Basilicata ha infatti approvato una delibera sulla suddivisione del progetto iniziale in due fasi, «così da poter ammettere a finanziamento la seconda fase a valere sul sesto asse (Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete) del nuovo ciclo di programmazione Fesr».

La garanzia della copertura finanziaria «consentirà il completamento dell’intero progetto che coinvolge la Regione, il Comune di Potenza e le Ferrovie Appulo Lucane», definito «strategico» per «migliorare il traffico e la mobilità in ambito urbano della città capoluogo». La prima fase si è conclusa il 31 dicembre 2015, con l’eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione del sottopasso di via Angilla Vecchia, e di parte dei lavori del «Terminal Gallitello», con una spesa di 3,7 milioni di euro. La seconda fase prevede il completamento del Terminal, la rifunzionalizzazione della fermata a Rione Mancusi e l’eliminazione dei passaggi a livello di via Calabria e di via Roma (sei milioni di euro, di cui 1,1 dal Piano di Azione e Coesione della Basilicata e 4,9 dal Po-Fesr). L’operazione di completamento «consentirà il miglioramento della mobilità urbana dei cittadini e degli utenti».