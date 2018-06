La linea Lezzi sulla Tap «Il gasdotto opera inutile»

ROMA - Barbara Lezzi, neo ministro del Sud, a tutto campo. L’esponente di punta del M5S, dal salotto di Porta a Porta, ha declinato la posizione dell’esecutivo Conte sui due roventi dossier pugliesi che riguardano Tap e Ilva, oltre a indicare la rotta per gli investimenti da destinare alle infrastrutture meridionali. Il punto di partenza è il respiro del governo Conte: «Per fare tutto quello che è sul nostro contratto, noi abbiamo una legislatura. Non dobbiamo fare tutto in un mese o faremo tutto male. Vogliamo lasciare il segno. L’Italia è un paese che si è rimesso in piedi, ha cominciato a correre tutto unito e può fare passi da gigante». Poi contro i luoghi comuni sul Mezzogiorno: «C'è questa visione del Sud che sta aspettando il reddito di cittadinanza invece non è vero, perché chi ha votato il M5S lo ha fatto per il cambiamento che vuole e non ha avuto. Per i centri per l'impiego ci vogliono almeno sei-sette-otto mesi, ci stiamo già lavorando».

Sul gasdotto Tap, la Lezzi è stata molto decisa, rivendicando la continuità con le posizioni ostili espresse in passato dai grillini: «Abbiamo fatto una battaglia molto rigorosa contro questa opera. Dovrebbe sorgere in una zona ad alta vocazione turistica che, quando arriverà la Tap, perderà».

Si è soffermata poi sulla «cabina di depressurizzazione che occuperà 12 ettari, una centrale piuttosto imponente. È un'opera inutile può essere anche dannosa, e soprattutto un'opera già vecchia». Dietro l’opposizione dei 5 Stelle c’è anche un profilo legato ai consumi, in linea con la filosofia green del Movimento: «Con l'Europa abbiamo siglato diversi accordi che ci porteranno a consumare il 45% di gas in meno rispetto a quello consumato nel 2005. Ci siamo dati obiettivi - ha specificato - per passare da fonti fossili a fonti rinnovabili e tra pochissimo tempo sarà più economica l'energia rinnovabile rispetto alle fonti fossili». La bussola, per la Lezzi, sarà l’equazione costi-benefici per l’Italia: «Oltre la metà dei gasdotti in Europa non viene fatto funzionare perché non serve. Allora perché investire soldi in questa opera?

Faremo analisi costi-benefici e rifletteremo se ci potranno essere dei danni da pagare. In ogni caso faremo il bene del Paese». «Non solo - ha puntualizzato - nel trattato internazionale è sancita anche una deroga alla direttiva sulla libera concorrenza per cui Tap, per la bellezza di 25 anni, dovrà remunerare il capitale investito. Di fronte a questo come si potrà dire che ci sarà un minor costo per il gas? (Il nostro, ndr) non è un no a prescindere».

Più misurate le esternazioni sull’Ilva: il caso dell’acciaieria ionico è stato definito «una situazione estremamente complessa». L’emergenza ambiente e salute non può essere accantonata: «È chiaro che c'è una questione occupazionale e industriale. Però per una città dolente in cui quando c'è vento, arriva una ordinanza che impone di chiudere le finestre e di tenere le scuole chiuse. È questo un paese che ha un minimo di decenza nei confronti dei cittadini? Questa produzione è così importante da tenere 300.000 persone con le finestre chiuse? In alcune zone c'è un tasso esponenziale tumorale troppo allarmante, cerchiamo di allargare lo sguardo e pensare che c'è una città che chiede giustizia e grida vendetta».

Infine si è soffermata su infrastrutture e migranti. Sul primo tema auspica lo stanziamento di maggiori risorse: «Tanti dei problemi che ha il Sud sono derivati dalla mancanza di interventi in diversi campi, come l'istruzione, l'università, la ricerca, le strutture e le infrastrutture. Ecco perché voglio allargare l'Agenda 34%, ovvero la quota di investimenti ordinari che i ministeri devono destinare al Sud, anche ad Anas e Rfi». Sugli sbarchi dal Sud del Mediterraneo una dichiarazione in linea con le posizioni del governo: «Su vicende come quelle dell’Aquarius, con mortificazione, - ha chiosato - assisto alla gara a chi è più buono. Gestire l'immigrazione significa anche avere risorse per poter garantire l'accoglienza, la formazione e l’inclusione, che non è questo stato di abbandono che c'è oggi. Ecco perché chiediamo solidarietà all'Europa».