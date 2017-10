Eni: Basilicata,"stop pozzo reiniezione"

POTENZA, 6 OTT - La giunta regionale della Basilicata ha deliberato "la sospensione dell'attività di reiniezione in unità geologica profonda delle acque di strato mediante il pozzo Costa Molina 2 in agro di Montemurro (Potenza)" utilizzato per il Centro Olio della Val d'Agri (Cova) dell'Eni di Viggiano (Potenza). In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta presieduta da Marcello Pittella (Pd), è specificato che "la decisione si è resa necessaria a seguito della segnalazione effettuata da Arpab in ordine al riscontro della presenza di sostanze pericolose in una delle vasche di stoccaggio delle acque di strato e in testa pozzo Costa Molina 2". Le motivazioni tecniche e i contenuti della delibera saranno illustrati domani mattina in una conferenza stampa convocata per le ore 11.30, a Potenza, nella sede della Regione.