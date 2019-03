Taranto, addio ad Annapia diventata famosa con la frase «Quanda mineral»

TARANTO - «Quanda mineral». Due parole in dialetto (per dire «quanto minerale") pronunciate con una cadenza che suscitò sarcasmo e che trasformò quella intervista in una parodia diventata virale su youtube. È morta di tumore, a 53 anni, Annapia, la donna del rione Tamburi di Taranto che nel novembre del 2017, intervistata da un’emittente televisiva locale sui rischi provocati dalle polveri del Siderurgico nei Wind days, rispose: «Quanda mineral». Per dire «quanto minerale» si riversa dalla fabbrica minacciando la salute dei cittadini in particolare nei giorni di forte vento provenienti dall’area industriale.

Annapia è morta e ora in tanti dovrebbero chiedere scusa, come rilevano cittadini e rappresentanti di associazioni e movimenti con post su Facebook. «Ci sono abitanti di un palazzo - dichiarava Annapia in quella intervista - che stanno morendo tutti di tumore. Ieri abbiamo scopato a terra e quanda mineral abbiamo trovato. Manco Gesù Cristo sa quanto minerale abbiamo trovato. E che dobbiamo morire noi di tumore per l’Italsider?». «Annapia - sottolinea l’associazione Genitori Taranti Ets - non è più tra noi, uccisa probabilmente dallo stesso minerale che lei aveva voluto denunciare utilizzando la nostra lingua, il dialetto tarantino. Possa la sua anima trovare la pace lontano dal suo sepolcro che verrà offeso, come già successo a tutti i nostri defunti, da quello stesso minerale. Siamo vicini alla famiglia di Annapia e all’intero quartiere Tamburi, che la coccolava con affetto».