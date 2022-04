Bari, mister Mignani e la partita che vale la B: «In campo senza frenesia»

BARI - «Senza frenesia, facciamo la partita giusta». Il tecnico Michele Mignani usa l'antidoto allo stress da vigilia per la partita che vale una stagione intera del Bari. Domenica 3 aprile a Latina, la formazione biancorossa ha il nuovo match point per la conquista matematica della serie cadetta. Alla formazione biancorossa servono altri due punti in classifica per chiudere a proprio vantaggio definitivo la «sfida» infinita con l'inseguitrice della C Catanzaro, distante dieci lunghezze. Al seguito della formazione biancorossa è prevista la presenza di un migliaio di tifosi. Dopo la delusione di domenica scorsa al «San Nicola», il popolo calcistico barese punta a festeggiare il ritorno in serie B.

(Fonte video Ssc Bari)