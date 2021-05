De Vrij pianista improvvisato sul palco del Teatro di Nardò

Nardò - «Siamo abituati a conoscerlo in maglia neroazzurra e calzoncini corti, ma così proprio non lo avevamo mai visto. Stefan De Vrij, difensore dell'Inter campione d'Italia, ieri sera è salito sul palco del Teatro Comunale di Nardò e si è esibito in un paio di brani di Ludovico Einaudi, accompagnato dal violoncello di Redi Hasa, suo amico. Tecnica più che buona e provino superato a pieni voti!»: così il post su Facebook dell'amministrazione comunale di Nardò.

Ieri sera il teatro era aperto al pubblico per la prima volta, dopo il periodo di restrizioni per il Covid, per una serata in musica con Redi Hasa appunto e Ekland Hasa. «De Vrij, che è in vacanza nel Salento, non si è fatto sfuggire l'occasione di un pianoforte e di un palcoscenico a sua disposizione. Tra lo stupore generale. Grazie Stefan, anche i non interisti hanno apprezzato», la dedica del Comune di Nardò.