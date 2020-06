Vasco Rossi ringrazia Libera durante diretta Instagram VIDEO

Vasco Rossi protagonista di «Belle Facce» condotta da Lucilla Andreucci, ringrazia «Libera» durante la diretta Instagram dell'associazione «Libera contro le mafie».

Vasco Rossi: «Grazie per quello che fate per questo Paese. E' una cosa pulita e onesta» e approfitta per mandare i suoi personali saluti a don Luigi Ciotti.

«Libera contro le mafie» è un'associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti, fondata nel 1995 su ispirazione di Luciano Violante e Saveria Antiochia, con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse. (video Instagram - @liberacontrolemafie).