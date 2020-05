Ezio Bosso, addio a un artista straordinario e grande uomo VIDEO

E' morto Ezio Bosso. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra aveva 48 anni. Nato a Torino il 13 settembre 1971, viveva da tempo a Bologna. Nel 2011 fu operato per un tumore al cervello e dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. La sua musica è stata commissionata e utilizzata da importanti istituzioni operistiche, come la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House, il New York City Ballet, il Teatro Bolshoij di Mosca.

«Per te la musica ci doveva insegnare la cosa più importante: ad ascoltare e ad ascoltarci l’un l’altro. Ciao Ezio caro, con te scompare un angolo del nostro cuore. Bologna piange te lo assicuro». Così su Facebook l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore ricorda Ezio Bosso, il direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano che si è spento nella sua casa di Bologna.

«Non conoscevo personalmente Ezio Bosso. Ma tutte le volte che lo ascoltavo, lo vedevo in tv o leggevo una sua intervista imparavo qualcosa da lui. Riposa in pace, Maestro». Lo scrive su facebook il leader Iv Matteo Renzi.

«Oggi piangiamo la scomparsa di un artista eccezionale e una persona di profonda umanità e sensibilità: con la sua forza d’animo, Ezio Bosso continuerà ad essere un esempio per tutti noi. La sua musica e la sua genialità sono il testimone con il quale trasmetteremo alle nuove generazioni l’esempio di un grande musicista». Così in una nota congiunta le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica: sono molto addolorato per la scomparsa di Ezio Bosso: lo afferma il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. «E' un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza», aggiunge.

Con la musica e col suo sorriso ci aveva emozionato, facendoci spesso riflettere: grazie di tutto, Maestro. Lo ha scritto su Facebook Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione, commentando la morte del direttore d’orchestra, compositore e pianista Ezio Bosso. «In una recente intervista aveva dichiarato 'la musica è un bisogno primario dell’uomo», afferma Ascani.

«Ci lascia un personaggio incredibile, un musicista fenomenale, un punto di riferimento per chi lotta ogni giorno. Buon vento». Queste le parole su Twitter di Enzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, sulla morte del direttore d’orchestra Ezio Bosso.

«E' uno di quegli artisti più capaci del nostro Paese. Non ho parole. Oggi manca un grande italiano di cui sentiremo davvero la mancanza". Queste le parole di Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ad Agorà», su Rai3, appresa la notizia della morte del direttore d’orchestra Ezio Bosso (video Facebook - Ezio Bosso).