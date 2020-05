Limitless, fim con Bradley Cooper e Robert De Niro su 20 Mediaset

Lunedì 11 maggio 2020 alle ore 21 sul canale 20 Mediaset film thriller in prima serata «Limitless» con Bradley Cooper e il due volte premio Oscar Robert De Niro.

Bradley Cooper e Robert De Niro sono i protagonisti di «Limitless», un thriller d'azione che racconta la storia di uno scrittore di scarso successo la cui vita viene trasformata da una «smart drug» top-secret che gli permette di usare al 100% il suo cervello, e che lo fa diventare una versione amplificata di se stesso. In questo film provocatorio pieno di suspense, le sue abilità così sviluppate attirano presto le forze malvagie che minacciano la sua nuova vita.

Grazie a un farmaco Eddie Morra (Bradley Cooper in «Limitless») diventa super intelligente, ad un tratto le sue capacità di concentrazione e di ricordare le cose diventano illimitate, esattamente come le possibilità che gli si prospettano, ma tutto ha un prezzo. Regia di Neil Burger con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Andrew Howard, Johnny Whitworth. Durata 105 minuti. Distribuito da Eagle Pictures (video Youtube - Eagle Pictures).

Bradley Cooper è nato a Filadelfia il 5 gennaio 1975 ed è attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Raggiunge il successo con la commedia «Una notte da leoni» e nel 2012 interpreta Patrick nel film «Il lato positivo» per il quale rice la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Nel 2013 con il film «American Hustle - L'apparenza inganna» rice la sua seconda candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista e nel 2014 interpreta Chris Kyle nel film «American Sniper» che gli vale due candidature agli Oscar miglior film e miglior attore. Nel 2018 debutta come regista e attore con il film «A Star Is Born» che riceve tre candidature agli Oscar come miglior film, miglior attore protagonista e migliore sceneggiatura non originale. Nel 2020 la sua ottava candidatura all'Oscar miglior film per aver co-prodotto «Joker».

Robert De Niro è nato a New York il 17 agosto 1943 ed è attore, regista e produttore cinematografico. E' considerato uno dei maggiori interpreti del cinema. Candidato per sette volte al Premio Oscar ha vinto in due occasioni: nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane capo mafia Don Vito Corleone ne «Il padrino - Parte II» e nel 1981 come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile Jake LaMotta nel film «Toro scatenato». Nel 2003 gli è stato assegnato un Life Achievement Award dell'American Film Institute come riconoscimento per il suo contributo alla storia del cinema e nel 2020 lo Screen Actor Guild Award alla carriera.