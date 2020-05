David Donatello, sbuca Carla Bruni con Valeria Bruni Tedeschi VIDEO

Durante la cerimonia di premiazione del David di Donatello ecco che dal monitor di Valeria Bruni Tedeschi c'è l'incursione della sorella Carla Bruni, moglie di Nicolas Sarkozy.

Carla Bruna sbuca mentre Carlo Conti annuncia a Jasmine Trinca di aver vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista per la «Dea Fortuna» di Ferzan Ozpetek. Una Carla Bruni sorridente si fa i selfie con la sorella Valeria Bruni Tedeschi mentre beve champagne.

Carla Bruni è stata anche ospite a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 (Mediaset), dove ha raccontato la sua storia d'amore con il marito Nicolas Sarkozy e il dramma della morte del fratello Virginio.

«Ci siamo sposati l'anno dei miei 40 anni. Sono molto innamorata, lui mi protegge e mi sostiene, e viceversa. Vista la sua posizione di uomo di potere ero un po' scettica, poi però ho incontrato i suoi figli e lì ho deciso che dovevo sposarlo: solo un uomo meraviglioso può avere infatti dei figli dolci, bravi e affettuosi come i suoi. Nicolas è un uomo pieno di energia, ma sa essere anche molto dolce e delicato con me e i bambini», confida Carla Bruni.

Carla Bruni, durante la puntata di Verissimo, ricorda anche il dramma della morte del fratello Virginio, deceduto a 40 anni dopo la battaglia con l'Aids: «A lui ho dedicato la canzone Salut Marin, perché lui adorava andare in barca. Quando è morto io ero molto preoccupata per mia madre, perché non vedo cosa c'è di peggio per una madre, ma lei è riuscita a reagire con una forza immensa».