La Casa di Carta, Bella Ciao per il primo giorno della stagione...

Come il primo giorno di scuola, ecco il primo giorno della stagione 3 de «La Casa di Carta» (Netflix): tutto il cast si riunisce sulle note di «Bella Ciao». I protagonisti si ritrovano dopo la pausa al termine della seconda stagione, si riabbracciano e leggono il copione della nuova avventura della banda del Professore.

«Bella Ciao», l'inno alla Resistenza, canto popolare diventato colonna sonora dei partigiani, ne «La Casa di Carta» è il simbolo della ribellione contro lo Stato. La scelta di inserirla nella serie Netflix si deve allo sceneggiatore Javier Gomez Santander. «Bella Ciao» insieme alla maschera di Dalì e alla tuta rossa sono diventati cult e simbolo in tutto il mondo.

Nella terza stagione de «La Casa di Carta» prodotta da Netflix, gli ex rapinatori ormai milionari entrano una seconda volta in azione per salvare Rio (Miguel Herrán) che è stato catturato dalla polizia mentre era su un'isola deserta con Tokyo (Úrsula Corberó). Il nuovo fenomenale colpo è alla Banca di Spagna per fondere tutto l'oro e portarlo via. L’ingresso in Banca avviene in modo plateale, creando un diversivo che disorienta la vigilanza e che renderà il gruppo acclamato da folle impazzite, radunate attorno all’istituto bancario. Il Professore (Álvaro Morte) sembra avere il pieno controllo della situazione e questa volta è in compagnia di Raquel Murilllo (Itziar Ituño), ex ispettore di Polizia ora passata dall’altra parte col nome di Lisbona e follemente innamorata del Professore. Entra così in scena il nuovo commissario Alicia Sierra, interpretata dall’attrice Najwa Nimri che guiderà con perspicacia e spietatezza le negoziazioni, mettendo alle strette il Professore. Dopo aver ottenuto il rilascio di Rio in cambio di alcuni ostaggi, inizieranno una serie di passi falsi sino alla cattura di Lisbona, l'ex Raquel Murilllo nelle prime due stagioni.

Nella stagione 4 prosegue il colpo alla Banca di Spagna: come andrà a finire per i protagonisti de «La Casa di Carta»? Per scoprirlo non resta che guardare la serie, in attesa - secondo quanto riferito già diversi mesi fa dal sito spagnolo Bluper - che sarebbe stata rinnovata da Netflix per altre due parti, la quinta e la sesta: come accaduto per la terza e la quarta parte, i nuovi episodi dovrebbero essere girati consecutivamente anche se poi rilasciati in due parti e in due momenti diversi. La notizia è ancora in attesa di conferma (video Instagram - @lacasadepapelo).