Elettra Lamborghini sexy mixage da Sanremo alla quarantena

Elettra Lamborghini sull'onda del successo, che la vista diventare ancor più popolare e cercata sul web dopo l'exploit di Sanremo 2020, è stata ospita di varie trasmissioni televisive e protagonista di una serie di video pubblicati sul suo profilo Instagram: ecco un sexy mixage che ripercorre gli ultimi due mesi sino ai tempi del Coronavirus.

Si parte con l'incidente sexy a Sanremo 2020 mentre Elettra Lamborghini canta «Musica (e il resto scompare)» sul palco dell'Ariston: mentre balla si agita e la scollatura lascia intravedere il seno (video Rai - www.raiplay.it).

Per Elettra Lamborghini non solo l'esibizione sensuale sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2020, con apertura della scollatura che fa intravedere il seno con tanto di incidente sexy, ma la bella ereditiera - una volta finita l'esibizione - ha anche mostrato via social i copricapezzoli (video Instagram - @elettramiuralamborghini).

Altro incidente sexy per Elettra Lamborghini dopo quello a Sanremo 2020. Questa volta accade a «Domenica In» durante l'intervista con la conduttrice Mara Venier. L'abito di Elettra Lamborghini si apre in diretta ad altezza seno ed è subito panico, ma Mara Venier le sistema la giacca con una spilla e scherza con una battuta: «Mi licenziano, qua mi fai perdere il posto» (video Rai).

ELETTRA A «L'ASSEDIO» DI DARIA BIGNARDI (video Nove - it.dplay.com)

Elettra Lamborghini, ospite della trasmissione Verissimo, si è esibita in una lezione di twerking con la conduttrice Silvia Toffanin: «Esci, esci il... sedere...». Un simpaticissimo siparietto fra le due (video Mediaset - www.mediasetplay.mediaset.it).

Elettra Lamborghini sfrenata in bagno e col soffione della doccia in mano, canta la sua «Musica (e il resto scompare)», il brano presentato al Festival di Sanremo 2020. Usa il soffione della doccia come microfono e si esibisce in un balletto mentre canta in playback con una tutina tigrata e una maglia nera. Video pubblicato sulle Instastories del profilo Instagram di Elettra Lamborghini (video Instagram).

Elettra Lamborghini, l'ereditiera e cantante italiana, ha mandato in estasi i fan con un video girato in un salone di bellezza milanese. Come documentato nel video postato su Instagram, Elettra Lamborghini si è sottoposta a un trattamento di bellezza all'addome, indossando solo un tanga strettissimo e regalando ai follower una panoramica hot sulla pancia e sull'inguine (video Instagram).

Elettra Lamborghini è finita nella rubrica «Fatti e Rifatti» di Striscia la Notizia, in cui si parla di chirurgia plastica e dei ritocchi vip. Nel corso del servizio si è parlato di un'operazione che avrebbe dato un nuovo naso alla bella ereditiera. «La foto proposta da Striscia la Notizia è diversa per angolazione - ha commentato Elettra Lamborghini -. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato». Senza troppi complimenti fa capire chiaramente qual è la parte del suo corpo che ha sottoposto ad interventi estetici: si tocca il seno e dice: «Ma... hai capito!» (video Instagram).

Ai tempi del Coronavirus Covid-19 ecco che Elettra Lamborghini sexy dà i suoi consigli su Instagram: «Prima cosa da fare in casa ballate», scrive nel post. Nel video social Elettra Lamborghini si scatena in un ballo sexy ad alto tasso erotico dando simpaticamente consigli e rallegrando chi sta a casa a causa del rischio contagio da Coronavirus Covid-19 rispettando rigorosamente il decreto del Governo. L'esibizione sexy di Elettra Lamborghini è accompagnata dalle note di «Non succederà più». Insomma, un modo per stemperare un po' le preoccupazioni dovute al Coronavirus Covid-19 (video Instagram).

Ai tempi del Coronavirus, Elettra Lamborghini posta questo video in cui racconta la sua routine a causa del Covid-19. Ecco cosa dice Elettra Lamborghini: «La vera routine è mangio bevo dormo, divano, letto bombare, mangio bevo dormo, dormo leggo libro... hhh... letto bombo mangio, bagno» (video Instagram).

Elettra Lamborghini sexy intervista con Simona Ventura durante la diretta Instagram di «All'AvVentura», programma social trasmesso live domenica 15 marzo 2020. Le due protagoniste hanno regalato tanti sorrisi tra doppi sensi, twerking e frasi piccanti (video Youtube - elettratequiero).

E per finire, Elettra Lamborghini ha postato un video su Instagram in cui risponde alla domanda «quanti fidanzati hai avuto?», dichiarando di averne avuti pochissimi e «tra l'altro alla metà non gliel'ho mai data». Nella didascalia del video, in cui appare accanto al suo Afrojack, Elettra Lamborghini scrive: «Ero un po' complicata ci stavo qualche mese e poi li mollavo perché non volevo dargliela perché non la meritavano» (video Instagram).