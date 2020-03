Elettra Lamborghini svela quanti fidanzati ha avuto e metà non...

Elettra Lamborghini ha postato un video su Instagram in cui risponde alla domanda «quanti fidanzati hai avuto?», dichiarando di averne avuti pochissimi e «tra l'altro alla metà non gliel'ho mai data». Nella didascalia del video, in cui appare accanto al suo Afrojack, Elettra Lamborghini scrive: «Ero un po' complicata ci stavo qualche mese e poi li mollavo perché non volevo dargliela perché non la meritavano» (video Instagram - @elettramiuralamborghini).