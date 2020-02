Sanremo 2020, Elettra Lamborghini toglie coperture seni dopo incidente sexy

SANREMO - Per Elettra Lamborghini non solo l'esibizione sensuale sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2020, con apertura della scollatura che fa intravedere il seno con tanto di incidente sexy, ma la bella ereditiera - una volta finita l'esibizione - ha anche mostrato via social i copricapezzoli.

SANREMO 2020: SPECIALE DEDICATO AL 70ESIMO FESTIVAL CANZONE ITALIANA

Slide show 9 photos



(video Rai - www.raiplay.it)