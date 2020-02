Elettra Lamborghini in tanga durante trattamento di bellezza

Elettra Lamborghini, l'ereditiera e cantante italiana, ha mandato in estasi i fan con un video girato in un salone di bellezza milanese.

Come documentato nel video postato su Instagram, Elettra Lamborghini si è sottoposta a un trattamento di bellezza all'addome, indossando solo un tanga strettissimo e regalando ai follower una panoramica hot sulla pancia e sull'inguine.

Ricordiamo che molti degli impegni di Elettra Lamborghini, previsti per questi giorni in diverse regioni del Nord Italia, sono stati cancellati per via dell'allerta Coronavirus (video Instagram).