Elettra Lamborghini a Striscia la Notizia: «Non mi sono rifatta...»

Elettra Lamborghini è finita nella rubrica «Fatti e Rifatti» di Striscia la Notizia, in cui si parla di chirurgia plastica e dei ritocchi vip. Nel corso del servizio si è parlato di un'operazione che avrebbe dato un nuovo naso alla bella ereditiera.

Elettra Lamborghini ha così deciso di replicare al servizio di Striscia la Notizia, postato un video su Instagram in cui ha smentito il tutto, facendolo, come sempre, senza freni, ma col sorriso e mentre sta pranzando insieme al suo staff. «Non l'ho mai fatto in vita mia, non avrei nessun problema a dirvelo», racconta Elettra Lamborghini. Se qualche volta mi vedete più gonfia in viso è perché mi piace mangiare, tutto qui. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso».

«La foto proposta da Striscia la Notizia è diversa per angolazione - ha commentato Elettra Lamborghini -. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato». Senza troppi complimenti fa capire chiaramente qual è la parte del suo corpo che ha sottoposto ad interventi estetici: si tocca il seno e dice: «Ma... hai capito!».

Elettra Lamborghini dopo Sanremo 2020 con la canzone «Musica (e il resto scompare)», è diventata un personaggio ancora più amato, ospite di numerose trasmissioni televisive, da «Domenica In» di Mara Venier a «L'Assedio» di Daria Bignardi e «Verissimo» di Silvia Toffanin. E presto convolerà a nozze con il fidanzato Afrojack (video Instagram).