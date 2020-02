Elettra Lamborghini sfrenata in bagno e col soffione della doccia in mano, canta la sua «Musica (e il resto scompare)», il brano presentato al Festival di Sanremo 2020.

Usa il soffione della doccia come microfono e si esibisce in un balletto mentre canta in playback con una tutina tigrata e una maglia nera. Video pubblicato sulle Instastories del profilo Instagram di Elettra Lamborghini.