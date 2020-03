Coronavirus, Bono dedica canzone all'Italia e medici Covid 19

CORONAVIRUS - «Per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque in questo giorno di San Patrizio è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea». Bono, sul profilo Instagram degli U2, pubblica una canzone inedita, in questo momento di emergenza sanitaria Covid 19 per l'Europa.

Voce e piano, Bono Vox intona il brano dal titolo «Let your love be known» omaggiando l'Italia, i medici e tutti che combattono contro il Coronavirus Covid 19.

«Sì, c'era silenzio, sì non c'era nessuno qui, sì camminavo per le strade di Dublino e non c'era nessuno vicino. (...) Vivi così lontano, giusto dall'altra parte della piazza e non posso raggiungerti, ma posso suonare, non puoi toccare, ma puoi cantare sui tetti», sono alcuni dei versi della canzone dedicata all'Italia e ai medici che combattono la pandemia Coronavirus Covid 19 (video Instagram - @u2).

Coronavirus, Di Maio: «Grazie U2 per canzone ispirata da medici italiani» - «We get to carry each other, carry each other... Grazie U2». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter ringrazia la band irlandese per aver dedicato una canzone ai medici in prima linea contro l’epidemia di Covid 19, «ispirata agli italiani», come ha scritto il leader Bono Vox.

We get to carry each other, carry each other... Grazie @U2!

Dedicato a tutti coloro che si prendono cura degli altri. Negli ospedali o stando a casa. https://t.co/3gCjXRvTWz — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 18, 2020

«Dedicato a tutti coloro che si prendono cura degli altri. Negli ospedali o stando a casa», scrive di Di Maio, ritwittando un messaggio degli U2 e di Bono dedicato ai medici Coronavirus Covid 19 e citando la canzone «One».