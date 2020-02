Elettra Lamborghini twerking e voto Emilia: L'Assedio Bignardi

Elettra Lamborghini, tra twerking e voto in Emilia, è stata una delle protagoniste della prima puntata della trasmissione «L'Assedio» condotta da Daria Bignardi, andata in onda mercoledì 19 febbraio 2020 su «Nove».

Daria Bignardi chiede ad Elettra Lamborghini di spiegare il twerking e di farlo vedere. «Sono un po' ingessata, perché sto prendendo qualche chilo. Quindi al massimo si spacca tutto», che ha ribadito quando ha provato a fare il suo twerking: «Il vestito mi sta proprio al pelo. Non vorrei spaccarlo, ché poi devo restituirlo», ribadisce Elettra Lamborghini che sulla questione twerking specifica: «Comunque ogni tanto anch'io mi vergogno a mettere il culo in faccia alle persone».

Sul tema politico la Bignardi chiede: «Tu sei andata a votare il 26 gennaio?» riferendosi alle regionali in Emilia Romagna. Elettra Lamborghini: «Sono tornata a Bologna solo per quello». «Ti posso chiedere per chi?», incalza la conduttrice. «Giammai», replica la cantante. Ma la Bignardi insiste: «Sei contenta del risultato?». E qui, Elettra Lamborghini si sbottona: la smorfia dice tutto.

Oggi Elettra Lamborghini su twitter ha precisato che non ha votato la Lega di Salvini: «Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!! ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere».

Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!! ‍♀️ ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere #mollatemi #cchiúpilupertutti — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 20, 2020

@lassedio se avessi voluto dire per chi ho votato l avrei detto in televisione...non alzate polveroni inutili non ho espresso mezza parola — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 19, 2020

Elettra Lamborghini ha confermato il desiderio di sposare il compagno Afrojack, deejay che le ha chiesto la mano qualche mese fa. «Quanti milioni vale questo anello?» ha chiesto divertita la Bignardi (video Nove - it.dplay.com).