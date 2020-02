Sanremo 2020, il Premio Lunezia Matteo Faustini presenta il disco «Figli delle Favole»

È uscito venerdì 7 febbraio in formato fisico (il giorno prima in digitale) "Figli delle favole", l'album di esordio di Matteo Faustini, cantautore bresciano classe '94, che ha partecipato al 70esimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano "Nel bene e nel male", vincitore del Premio Lunezia per il miglior testo. Il giovane è stato battuto da Marco Sentieri con 'Billy Blu' nella sfida diretta, ma sta già riscuotendo un buon successo nelle radio e sulle piattaforme digitali. Questa la tracklist dell’album: “La Bocca Del Cuore”, “Nel Bene E Nel Male”, “Si, Lei È”, “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte”, “Figli Delle Favole”, “Un Po' Bella Un Po' Bestia”, “Come Lo Stregatto”, “Il Gobbo”, “Lieto Fine?”, “Nel Bene E Nel Male (Unplugged Version)”. Abbiamo incontrato Matteo durante la sua trasferta sanremese, e nella videointervista ci ha raccontato l'emozione di essere su un palco così importante.