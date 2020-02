Sanremo 2020, il salentino Antonio Maggio: «Duetto con Gessica Notaro scelto dal destino»

La loro esibizione è stata trasmessa all'una di notte, ma Gessica Notaro e il salentino Antonio Maggio, in duetto sul pezzo "La faccia e il cuore", scritto da Ermal Meta, sono stati tra i più apprezzati e applauditi della prima serata del Festival di Sanremo 2020. Tanto che il loro pezzo, frutto di un'amicizia fraterna e di un incontro fortuito (lei è stata protagonista di un video di Maggio), ha avuto critiche positive su tutti i social, «Fosse stato in gara - citano alcuni tweet - si sarebbe piazzato bene in classifica». Abbiamo chiesto ad Antonio e Gessica come è nato il loro sodalizio e quando verranno in Puglia: nel video la risposta.