Sanremo 2020, Marco Sentieri e il calore del Sud: «Contro il bullismo l'Italia deve essere compatta»

È grazie a lui che una tematica importante come quella della lotta al bullismo sarà sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo: Marco Sentieri, 34 anni, campano, porta in gara nella categoria Nuove Proposte il brano "Billy Blu", una storia speciale scritta dal compianto Giampiero Artegiani, già autore di brani come "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri. E proprio Marco, giovedì 6 febbraio, a Sanremo, parteciperà alla presentazione del libro #Cuoriconnessi – Storie di Vite on-line e di Cyberbullismo, nato dalla collaborazione di Polizia di Stato e Unieuro e stampato in 200.000 copie, che saranno distribuite gratuitamente presso tutti i negozi Unieuro. Il libro sarà in distribuzione dal 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo.

Nella nostra videointervista ci ha raccontato le sue emozioni sulla partecipazione a questo Festival, e ha ricordato il suo impegno di 'uomo del Sud' nell'unire tutta l'Italia sotto un messaggio così importante come quello della lotta al bullismo.