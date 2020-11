POTENZA - Cala la curva contagi in Vasilicata nelle ultime 24 ore: a fronte di 1.615 tamponi processati, 167 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 31 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 residente in Piemonte e lì in isolamento, 1 residente in Emilia Romagna in isolamento a Pisticci, 1 residente in Emilia Romagna in isolamento a Castelluccio Inferiore, 1 di Abriola, 3 di Atella, 5 di Avigliano, 1 di Bernalda, 1 di Calvello, 1 di Castronuovo Sant’Andrea in isolamento a Senise, 3 di Corleto Perticara, 1 di Ferrandina, 6 di Genzano, 1 di Lagonegro, 8 di Lauria, 6 di Lavello, 1 di Maschito in isolamento a Melfi, 14 di Matera, 17 di Melfi, 1 di Montalbano Jonico, 2 di Montemilone, 1 di Montescaglioso, 2 di Oliveto Lucano, 2 di Oppido Lucano, 2 di Palazzo San Gervasio, 3 di Paterno, 1 di Picerno, 1 di Pietragalla, 4 di Pignola, 8 di Potenza, 4 di Rionero in Vulture, 2 di Ripacandida, 3 di Roccanova, 1 di Rotonda, 2 di Ruoti di cui 1 in isolamento ad Avigliano, 1 di Salandra, 1 di San Chirico Nuovo, 1 di Sant'Arcangelo, 2 di Senise, 8 di Stigliano di cui 1 in isolamento a Matera, 1 di Terranova del Pollino, 1 di Tramutola, 10 di Venosa,

Nella stessa giornata sono guarite 6 persone (1 di Potenza, 1 di Avigliano, 2 di Marsiconuovo, 1 di Venosa e 1 di Pescopagano) e sono decedute 2 persone (1 di Rotonda e 1 di Irsina).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.995 (1.870 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 133 positività di residenti e si sottraggono 6 guarigioni e 2 decessi) e di questi 1.889 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 106 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 23 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva, 19 in Pneumologia e 14 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 28 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva e 6 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 111.519 tamponi, di cui 108.124 risultati negativi.

In un videomessaggio il governatore della Basilicata, Vito Bardi, ha spiegato ai lucani come la recrudescenza del virus ha fatto sì che fosse istituita in due comuni la zona rossa: Irsina e Genzano. «Una misura - ha commentato - volta a tutelare quelle comunità, che ho preso per impedire il propagarsi incontrollato del contagio»