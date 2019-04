Ritardi e disattenzioni: Coldiretti Basilicata scende in piazza

Un «fiume giallo» - come i cappelli indossati dagli agricoltori lucani e le bandiere esposte sui trattori - ha inondato stamani il centro storico di Potenza con la manifestazione organizzata dalla Coldiretti per chiedere un intervento concreto alla prossima Giunta regionale sulla burocrazia, sul pagamento dei fondi europei e sulla tutela delle imprese.

Un migliaio di agricoltori, provenienti da tutta la Basilicata, anche con una ventina di trattori, ha raggiunto il centro storico della città, dove si è svolto il comizio conclusivo: «L'agricoltura deve essere al centro dell’agenda politica - ha detto il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani - perché è impensabile che ci siano enormi ritardi su tutte le pratiche del Psr e dell’Agea, e sulle tante risposte che gli imprenditori non possono più aspettare. Predisporremo una piattaforma sindacale importante, non faremo sconti a nessuno, ma vogliamo anche offrire delle proposte importanti. Dopo le elezioni del 24 marzo, la Giunta non si è ancora insediata, ma i prossimi assessori devono risolvere queste tematiche: non bisogna perdere tempo - ha concluso - perché l’agricoltura non può aspettare i tempi della politica».

(video Tony Vece)