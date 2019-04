Potenza, allarme bomba in piazza Pagano: intervengono gli artificieri

POTENZA - Attimi di paura a Potenza: nella centrale piazza Mario Pagano alcuni passanti hanno segnalato un trolley rosso, sospetto, abbandonato in piazza davanti alla Prefettura. Sul posto sono in arrivo gli artificieri. La piazza è stata transennata da carabinieri e polizia locale. Momenti di concitata apprensione e curiosità tra i passanti di via Pretoria, allertati dalle sirene delle volanti.