È morta Raffaella Carrà

Scomparsa la grandissima Raffaella Carrà.

Pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, era nata a Bologna il 18 giugno 1943. Cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un'intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha venduto oltre 60 milioni di dischi e, durante una puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo in cui era ospite, ha dichiarato di possedere 22 dischi tra platino e oro.

Nell'autunno 2020 il quotidiano britannico The Guardian l'ha incoronata sex symbol europeo, definendola «l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso».

La ricordiamo con questo video in una delle sue interpretazioni più irriverenti