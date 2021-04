Al liceo classico di Gallipoli il salotto virtuale delle ragazze

Lecce - Le ragazze della quinta A del liceo classico di Gallipoli, con la collaborazione della Libreria Antica Roma di Taviano, firmano un interessante progetto culturale in tempi di distanziamento sociale. Si chiama Wikihowmaturita il contenitore social che le studentesse hanno creato per interagire col mondo giovanile, con i docenti, per continuare a dialogare, sebbene lontani, e tentare, così dicono, di «diffondere notizie e cultura, svecchiando gli argomenti scolastici, attualizzandoli».

«La nostra intenzione è creare un salotto culturale dove la condivisione e l’informazione giocano un ruolo da protagoniste» spiegano Alessia Cimicata, Claudia Cimino, Verena Coppola, Martina De Florio, Sara Fabbiano, Martina Gatto, Aurora Gira, Martina Leopizzi, Giulia Maggiore, Sara Mij, Valentina Minutello Valentina, Chantal Panico, Gloria Pellegrino, Ludovica Trianni e Noemi Vergari.

Arte, cultura, diritti, poesia sono i fili conduttori delle parole e delle immagini scelte dalle studentesse di quinta A per dare forma e sostanza a un progetto innovativo. Nel corso del cammino per la costruzione del salotto le ragazze hanno intervistato alcuni dei nomi del panorama culturale italiano, da Nicola Donti a Federico Moccia, da Ismaele la Vardera a Margot Masci, ed ancora Luca Ammirati, Luciano Garofano, Sara D’Amario.