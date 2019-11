La fisica da oggi si impara anche su youtube: l'idea di un prof pugliese

BARI - Oltre 21mila seguaci e centinaia di migliaia di visualizzazioni: sono questi i numeri di Vincenzo Schettini, il professore pugliese che spiega fisica e matematica su YouTube. L'idea curiosa di questo docente di ruolo, 42enne, di Castellana Grotte che insegna all'istituto Luigi dell'Erba, ha come obiettivo quello di avvicinare in modo semplice e intuitivo le materie scientifiche agli studenti, attraverso quegli strumenti più congeniali ai giovani, come i video sullo smartphone.

Ed ecco che i numeri e le equazioni non sono più così paurose. Eccolo con il suo ciuffo ribelle e gli occhi un po' da scienziato matto mentre si cimenta nelle lezioni in video con il suo canale «La fisica che ci piace». A ripagarlo dello sforzo sono proprio gli studenti che da tutta Italia rimangono affascinati dal suo modo di raccontare calcolo combinatorio e permutazioni semplici o con ripetizioni.

Laureato in fisica nel 2004, collaboratore del Cern di Ginevra, e per diletto anche violinista e direttore di coro gospel (regolarmente diplomato al conservatorio), Schettini ha involontariamente sbaragliato tutte le regole delle ricerche e dell’indicizzazione su Google e, senza sponsor né complicati accorgimenti, è diventato come uno dei tanti youtuber che fanno tendenza tra i ragazzi. Con la differenza che lui spiega matematica e fisica online, tre pomeriggi a settimana, ad un pubblico che potenzialmente va dai 14 ai 19 anni.

Il progetto, nato quasi per gioco, ora è diventato anche un programma su Sky, canale 887, dove le lezioni show mescolano formule, piani cartesiani e suggerimenti per parlare bene l’inglese. E da poco il suo "format" è sbarcato anche su Spotify con un podcast dove le lezioni vengono sviluppate in maniera più colloquiale e rilassante.