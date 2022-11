Policoro, tartarughine in arrivo nella riserva naturale sulla costa lucana

POLICORO - Ormai è questione di ore: nel breve tratto di costa lucana del Comune di Policoro, in un'area protetta di riserva naturale, sono tutti in trepida attesa della schiusa di circa 40 uova deposte da una tartaruga della specie Caretta Caretta.

«E' stato un bambino di Verona a scoprire le uova» racconta Francesco Gervasi, attivista del WWF Levante Adriatico - . Qui, al centro dell’arco ionico, a detta degli esperti si tratta di una deposizione piuttosto insolita perché l’ultima deposizione risale al 1985, poi successivamente c’era stato un caso nel 2017, ma i volontari del WWF arrivarono quando le uova si erano già schiuse.

Altro elemento insolito è il periodo in quanto molto tardivo, la schiusa di solito avviene dopo circa 60-70 giorni dalla deposizione, per cui è ormai questione di giorni. Per questo motivo - conclude Gervasi - i volontari hanno montato un accampamento per monitorare anche di notte il nido ed accertarsi che tutte le tartarughine riescano a prendere il mare senza essere insidiate da volpi e gabbiani».

Il 21 agosto il piccolo era in vacanza in un resort su un tratto di litorale incontaminato ed inaccessibile delimitato a nord dalla foce del fiume Agri ed a sud dalla bocca del porto turistico Marina di Policoro. Durante una passeggiata con il papà nella riserva naturale ha notato le tipiche impronte delle pinne delle tartarughe sulla sabbia ed ha subito collegato queste impronte alle spiegazioni ed alle foto visionate nei giorni precedenti presso il Centro di Recupero Tartarughe dell’Oasi WWF Bosco Pantano. Di qui è scattata subito la segnalazione al WWF e la conseguente messa sotto tutela del sito.

Quest'anno i volontari Wwf di Policoro hanno monitorato dieci nidi nel golfo di Taranto, tra Punta Prosciutto e Rossano Calabro, nell’ambito del progetto «Life Euroturtles» per la salvaguardia delle tartarughe marine. Qui a Policoro ora non resta che attendere le tartarughine in arrivo.