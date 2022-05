Nubifragi e grandinate nel Metapontino: ortaggi a rischio

METAPONTO - Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio nel Metapontino: in particolare a Montalbano Jonico prima le strade si sono trasformate in fiumi in piena, poi sono state letteralmente coperte da grossi chicchi di grandine, imbiancate come se avesse nevicato. A rischio gli ortaggi e le colture tipiche del territorio, come pesche, ciliegie e albicocche.