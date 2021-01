Matera, all'arrivo del 2021 è deserta: solo botti per strada. Due i feriti: uno ha perso 3 dita. 3 feriti nel Potentino

MATERA - All'arrivo della mezzanotte la città dei Sassi era completamente deserta: come mostrano le immagini, ci sono solo i rumori dei botti di capodanno a ravvivare le strade. Tuttavia non sono mancati gli incidenti durante la notte di Capodanno: un uomo di 46 anni ha perso tre dita della mano sinistra per lo scoppio di un petardo che stava maneggiando, la notte scorsa, a Matera, per festeggiare l’arrivo del 2021. L’uomo era all’esterno della sua abitazione, secondo quanto accertato dalla Polizia. Dopo l’esplosione del petardo è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno dovuto amputare le tre dita.

A Matera si è registrato anche un altro incidente: un uomo di 50 anni ha riportato alcune ustioni al viso, sempre a causa di un botto. In provincia di Potenza, secondo quanto si è appreso dalla questura del capoluogo, non si sono registrati ferimenti per l'uso di fuochi artificiali che, nel capoluogo, è stato contenuto.

BOTTI NEL POTENTINO: 3 FERITI - Tre persone sono rimaste ferite la notte scorsa, in provincia di Potenza, dallo scoppio di petardi accessi per festeggiare il capodanno. Lo si è appreso dalla questura di Potenza.

I tre ferimenti sono avvenuti ad Avigliano, Francavilla in Sinni e Barile: tre petardi hanno provocato lesioni e ustioni alle mani (in un caso) e agli occhi (negli altri due). I medici hanno emesso prognosi variabili fra dieci e 21 giorni.