Matera, parla il nuovo prefetto Argentieri: «Preservare valori legalità»

«La Prefettura di Matera continuerà il suo tradizionale impegno, volto a preservare, in comunione d’intenti con gli enti locali e le Istituzioni del territorio, i livelli elevati di legalità e sicurezza che improntano la vostra, la nostra comunità». E’ il messaggio lanciato dal nuovo prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri che prende il posto di Demetrio Martino, trasferitosi alla Prefettura di Taranto.

Argentieri, nato a Chieti 60 anni fa e negli ultimi sette dirigente della Prefettura di Trieste - in un incontro con i giornalisti - ha aggiunto che legalità e sicurezza sono «valori imprescindibili se vogliamo consolidare i traguardi di sviluppo faticosamente raggiunti e progettarne di nuovi e più ambiziosi se intendiamo assicurare la tenuta sociale di questo territorio accogliente e solidale. Per la realizzazione di questi obiettivi - ha concluso Argentieri - non mancherà mai il fattivo contributo della Prefettura, sempre teso a favorire la più ampia coesione tra le Istituzioni e tra gli attori sociali per unire, mai per dividere, per includere, mai per separare».

(video Genovese)