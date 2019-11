Presidente della Camera Fico a Matera: «Ai Comuni va data la massima forza»

MATERA - «Sono a Matera per dire che i Consigli comunali e i sindaci sono elementi fondamentali della nostra democrazia». Così, nella Capitale europea della Cultura 2019, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che stamani presiederà una riunione del Consiglio comunale.

«Ai Comuni - ha aggiunto Fico - va data la forza massima, con le leggi, con la vicinanza delle Istituzioni, con una legislazione più adeguata perché se i Comuni riescono a lavorare al meglio e sono messi nelle condizioni di lavorare al meglio significa che anche i cittadini vivono una vita migliore. I Comuni - ha proseguito il Presidente della Camera - sono le istituzioni più vicine a loro ed erogano i servizi fondamentali. E quindi - ha concluso - noi dobbiamo essere qui per questo».

Matera ha fatto «dei passi in avanti da gigante: una comunità che può vantarsi nel mondo di essere la Capitale europea della Cultura 2019. E’ una città del Sud, una comunità nazionale ed internazionale». Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico. «I numeri di coloro i quali vengono qui a Matera - ha aggiunto - hanno raggiunto cifre straordinarie. E oggi sono qui anche per dire: 'Graziè a Matera per il lavoro e per lustro che - ha concluso Fico - sta dando a tutto il Paese».

Il presidente Fico è stato poi omaggiato dal sindaco della città con un simpatico cucu.

«Non sono mai per i ritorni di fiamma». Così, con un sorriso, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto a una domanda dei giornalisti sul possibile «riavvicinamento» tra Di Maio e Salvini. Stamani, a Matera, Fico presiederà una riunione del Consiglio comunale della Capitale europea della Cultura 2019. L’iniziativa nella Città dei Sassi rientra in «Assemblee al centro», un viaggio nei Consigli comunali di tutta l’Italia.

«Siamo qui a Matera: parliamo di cultura. Non commento la querela Conte-Salvini», ha poi commentato il presidente della Camera che ha aggiunto sulla questione Rai: «Bisogna fare prima di tutto una valutazione fondamentale: le nomine Rai le deve decidere il Consiglio di amministrazione della Rai e l’amministratore delegato della Rai e nessun’altro». «Il canone - ha spiegato - io in questo momento non lo toccherei: già si è ridotto, costa molto poco rispetto al passato e soprattutto è un finanziamento diretto proprio dei cittadini affinché la loro televisione pubblica sia libera, indipendente e meritocratica».