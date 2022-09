Lecce, da studenti a rapper: ecco la canzone dei ragazzi dell'IC Stomeo-Zimbalo

L’ambiente, la pace, gli amici, il quartiere... in una parola il futuro, di cui sono protagonisti i giovanissimi di oggi. Rap, beat, rime e concetti fra i banchi di scuola: è stato questo l'interessante esperimento dell’I.C. Stomeo-Zimbalo di Lecce in collaborazione col rapper Manu PHL, un laboratorio di musica e scrittura per i ragazzi della secondaria di primo grado (dagli 11 ai 13 anni) che hanno partecipato con entusiasmo, apprendendo le basi della scrittura rap e giungendo a scrivere in modo collaborativo il proprio primo testo in rima.

Non solo: i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di registrare il prodotto in uno studio di registrazione temporaneo allestito nelle aule dell’Istituto stesso. Il risultato è una canzone sorprendente, di una sincerità disarmante, che inquadra benissimo le paure, le aspirazioni e le speranze di una generazione che presto si affaccerà nel mondo degli adulti. Il progetto, sviluppato nell’ambito del programma PON, è stato coordinato dalla professoressa Nina Mauro e dal rapper e produttore Manu PHL (al secolo Emanuele Flandoli) d'intesa con la Dirigente dell’Istituto, dott.ssa Maria Elisabetta Tundo.