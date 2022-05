Betoniera in fiamme sulla statale per Gallipoli: carreggiata invasa dal fumo

LECCE - Betoniera in fiamme sulla statale 101 per Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Galatina-Collemeto, nel Salento. Il mezzo ha preso fuoco, pare per auto combustione, mentre era in viaggio sulla strada. Alle 16.20 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, insieme a un'autobotte, è intervenuta sulla statale 101 per spegnere le fiamme e poi mettere in sicurezza la zona. Le cause che hanno generato l'incendio sono di natura accidentale