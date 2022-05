Toghe d’oro a Lecce: consegnati premi alla carriera per 53 avvocati

LECCE - Si è tenuta questa mattina a Lecce la prestigiosa cerimonia “Toghe d’oro”, per premiare avvocati di lungo corso e le nuove promesse dell’avvocatura, presieduta dal numero uno del Foro Antonio De Mauro. Il riconoscimento è stato assegnato nella sala Bernini dell’hotel Tiziano, a Lecce, agli avvocati: Santo Landolfo e Antonio Veneziani, per i 70 anni di professione; Giorgio Aguglia, Franco Bortone, Raffaele Dell’Anna, Gaetano De Mauro, Giuseppe Maracaggia, Rodolfo Petrucci, Carlo Ravizza, per i 65 anni di professione; Giorgio Bortone, Giorgio Caggiula, Lucio Caprioli, Pasquale Corleto, Ennio Cramis, Marcello Marcuccio, Riccardo Manzo, Gianfranco Massa, Giorgio Memmo, Amelia Misurale, Elio Perrone, Mario Romita, per i 60 anni. E ancora: Mario Bortone, Giovanni Francesco Caggia, Gian Gaetano Caiaffa, Giovanni Caprioli, Anacleto Chittano, Giovanni Colella, Francesco Colloridi, Cesare Coricciati, Francesco D’Ambrosio, Antonio De Giorgi, Vincenzo De Masi, Ruggero De Matteis, Giuseppe Faggiano, Liborio Fersini, Francesco Flascassovitti, Italo Foggetti, Gennaro Ingletti, Luigi Ingrosso, Riccardo Leuzzi, Alfredo Libertini, Giacomo Lisi, Nicola Antonio Manno, Vincenzo Marra, Oronzo Martano, Luciano Monticchio, Mario Nestola, Paolo Pellegrino, Pietro Quinto, Gino Starace, Giuseppe Terragno, Silvio Valente, Antonio Verdesca, per i 50 anni di professione.

Nella stessa cerimonia, sono stati premiati anche i giovani avvocati che si sono distinti per merito nella sessione di esami di abilitazione degli anni dal 2017 al 2021, con il conferimento della Toga d’Onore, premio Vittorio Aymone, premi Pietro Lecciso, Vittorio Normando, Antonio Lisi, Antonio Nanna, Camera Amministrativa e Angelo Pallara. Si tratta di: Laura Fatano, Mario Pede, Gaetano Rosafio, Dalila Colazzo, Antonio De Pietro, Martina Chiriatti, Raffaella Mogavero Rosato, Michela Vincenza Forte, Lucio Greco, Giuseppe Leggio, Fabio De Giorgi, Eugenia Rizzo, Francesca Lezzi, Carlo Russo, Michael Lecce, Raffaele Bono Mariano, Clarissa De Razza, Rebecca Santoro, Sebastiano Conte, Federico Potì, Marco Chironi, Giorgio De Maria, Niccolò Elia Millefiori, Luca Barrotta.

Consegnate anche targhe ai familiari di colleghi recentemente scomparsi come Emilio Bacca e Romeo Greco, nell’Albo degli avvocati per 60 anni, e Antonio Mancuso, nell’Albo per 50 anni.