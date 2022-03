Lecce, cane insegue gatto e si ritrovano entrambi bloccati in cima a un albero: salvati dai Vigili del Fuoco

LECCE - Cane e gatto bloccati in cima ad un albero nel Salento: sembra la scena di un cartone animato ma è la realtà. I due animali, amici e nemici per natura, sono stati protagonisti di un incredibile salvataggio realizzato dai vigili del fuoco di Lecce che alle ore 14 sulla strada provinciale 133 che collega la marina di Frigole con quella di Torre Chianca, sono intervenuti per il recupero dei due malcapitati cuccioli sopra un grosso albero. Le immagini parlano chiaro: il cane di media taglia si trovava su di un ramo in cima ad un albero. Ad allertare i soccorsi è stata la proprietaria della cucciola, che si chiama Bianca: mentre erano a passeggio la cagnolina, attratta da un gatto randagio, ha iniziato a inseguirlo. Tanta era la foga per acchiappare l'amico/nemico felino che lo ha inseguito sin sopra all'albero, fin quando non si è resa conto che non riusciva più a scendere. Con grande cautela i vigili del fuoco si sono avvicinati recuperando, attraverso l'autoscala, prima la cagnolina e poi al gatto. Entrambi gli animali ora stanno bene. Ma il video del loro salvataggio farà già il giro del web.