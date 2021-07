Lecce, ingrana la prima e finisce nel bar - L'ALTRO VIDEO

Lecce - Le telecamere a circuito chiuso di via Benedetto Croce hanno immortalato la scena: una donna entra nella sua Fiat Punto e ingrana la marcia. Voleva inserire la retromarcia ma in realtà parte in prima. E finisce nella vetrata del Bar degli Angeli. Nessun ferito.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1315127/lecce-automobilista-finisce-nella-vetrata-del-bar.html